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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 16:41

Adiamento da MP do Imposto Seletivo tira R$ 3,82 bi de arrecadação do governo

Adiamento de medidas pode afetar equilíbrio fiscal do governo

Adiamento de medidas pode afetar equilíbrio fiscal do governo

José Cruz/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O adiamento na edição da MP (medida provisória) que trata das alíquotas do Imposto Seletivo, da reforma tributária, representará uma perda de arrecadação de R$ 3,82 bilhões para o governo federal, equivalente a 9% da receita prevista para o ano de 2027 com esse tributo.
Esse é o valor previsto para recolhimento em fevereiro, com base nas operações realizadas em janeiro, segundo o PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) para o próximo ano.

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