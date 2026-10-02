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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 13:48

G7 liberará 100 milhões de barris de reserva estratégica e coordena ações sobre diesel e Ormuz

O G7 também condenou os ataques do Irã contra países da região e exigiu a restauração "imediata e plena" dos direitos de navegação no Estreito de Ormuz

O G7 também condenou os ataques do Irã contra países da região e exigiu a restauração "imediata e plena" dos direitos de navegação no Estreito de Ormuz

Ludovic MARIN / POOL / AFP / JC
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Agências
Líderes do G7 anunciaram nesta sexta-feira (2), um pacote coordenado de medidas para conter a volatilidade nos mercados de energia, com liberação de 100 milhões de barris de estoques estratégicos ao longo de quatro meses, início imediato e prioridade ao diesel nos primeiros 20 dias.

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