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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 10:50

Dólar abre em queda com Datafolha e repercussão de dados de emprego nos EUA

Às 9h51min, a moeda caía 0,17%, cotada a R$ 5,214

Às 9h51min, a moeda caía 0,17%, cotada a R$ 5,214

Arte/JC
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Agências
O dólar opera em queda nesta sexta-feira (2), após a divulgação da nova pesquisa Datafolha e enquanto investidores repercutem os dados do relatório de empregos dos Estados Unidos. Às 9h51min, a moeda caía 0,17%, cotada a R$ 5,214.
Divulgada na quinta-feira (1º), a pesquisa mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45% dos votos válidos no primeiro turno, ante 40% do senador Flávio Bolsonaro (PL). No segundo turno, os dois aparecem tecnicamente empatados, com 48% para Lula e 45% para Flávio. A margem de erro é de dois pontos percentuais.
Na semana anterior, Lula tinha 43% dos votos válidos no primeiro turno e 47% das intenções de voto no segundo turno. Flávio Bolsonaro aparecia com 39% e 45%, respectivamente.

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