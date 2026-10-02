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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 07:45

Bolsas da Ásia fecham mistas com tensão no Oriente Médio e à espera do payroll nos EUA

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou o pregão em alta de 0,79%

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou o pregão em alta de 0,79%

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira (2), à medida que investidores seguem cautelosos em meio ao conflito no Oriente Médio, aos elevados rendimentos dos Treasuries e à espera de novos dados do mercado de trabalho dos EUA no relatório payroll.

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