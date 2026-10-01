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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 19:24

Financiamento imobiliário com recursos da poupança cresce em 2026

O volume foi o terceiro maior para um mês de agosto em 25 anos

O volume foi o terceiro maior para um mês de agosto em 25 anos

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O crédito imobiliário bancado pela poupança acelerou em 2026, mesmo com a fonte tradicional de recursos do setor sob pressão.

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