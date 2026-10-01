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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 18:42

Associação de Emissoras de Rádio e TV pede ao STF a suspensão da MP que proíbe as bets

Entidade busca preservar contratos de publicidade e patrocínio

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ChatGPT/Reprodução/JC
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Agências
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Luiz Fux a suspensão da Medida Provisória que proibiu as bets no Brasil até a deliberação do Congresso Nacional ou até o julgamento de mérito da ação e solicitou ainda o ingresso como amicus curiae na nova ação. Fux é relator da ação que questiona a legalidade da MP. Procurados, o STF e o ministro não se manifestaram.

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