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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 18:42

Fim das bets pode favorecer varejo e bancos na Bolsa, mas efeito será gradual

Desempenho da atividade do varejo apresenta melhora gradual

Desempenho da atividade do varejo apresenta melhora gradual

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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O dinheiro que deixa de ir para as bets pode voltar ao supermercado, ajudar a quitar uma prestação atrasada ou abrir espaço para a compra de uma roupa. É por esse caminho, passando pelo orçamento das famílias, que a proibição das apostas pode repercutir na Bolsa brasileira.

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