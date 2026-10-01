Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaHidrovias

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 18:09

Projeto busca valorizar memória das comunidades ribeirinhas de Porto Alegre e Guaíba

Ministério de Portos e Aeroportos e Instituto PORTa firmaram memorando para desenvolvimento da ação

Ministério de Portos e Aeroportos e Instituto PORTa firmaram memorando para desenvolvimento da ação

Divulgação Instituto PORTa/JC
Compartilhe:
Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Valorizar e perpetuar a memória da população ribeirinha e portuária foi a motivação para a assinatura do Memorando de Apoio Institucional e Cooperação do projeto Territórios Portuários – Porto Alegre e Guaíba entre o Ministério de Portos e Aeroportos e Instituto PORTa. O acordo entre as entidades foi selado recentemente, durante o evento Liderança Logística RS, realizado no Instituto Caldeira, na capital gaúcha.

Notícias relacionadas