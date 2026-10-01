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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 16:45

Petróleo fecha em alta e Brent volta aos US$ 100 com persistência de preocupações de oferta

WTI para novembro subiu 2,71%, a US$ 92,87 o barril, e Brent para dezembro fechou em alta de 4,37%, a US$ 102,31 o barril

WTI para novembro subiu 2,71%, a US$ 92,87 o barril, e Brent para dezembro fechou em alta de 4,37%, a US$ 102,31 o barril

Maryorin Mendez/AFP/JC
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Agências
Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira (1º) com o Brent novamente em US$ 100 o barril, em meio às tensões no Oriente Médio, o que também tem elevado preocupações globais sobre os estoques de diesel.

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