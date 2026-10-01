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CapaEconomiaEnergia

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 17:21

Instituto Arayara entra na Justiça contra leilões da ANP marcados para 7 de outubro

Ação visa suspender oferta de blocos de petróleo e gás e conflitos socioambientais acentuam a disputa judicial

Ação visa suspender oferta de blocos de petróleo e gás e conflitos socioambientais acentuam a disputa judicial

Saulo Cruz/MME/Divulgação/JC
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Agências
O Instituto Internacional Arayara informou na terça-feira (29) que ajuizou uma Ação Civil Pública (ACP), com pedido de tutela de urgência, para impedir a oferta de 15 blocos de petróleo e gás na bacia do Parnaíba, no Maranhão e no Piauí, no leilão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) marcado para 7 de outubro.

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