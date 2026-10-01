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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 16:44

Google, da Alphabet, revela novo modelo de inteligência artificial Gemini 4 Argon

A IA chega ao mercado com preço competitivo inferior as rivais e o acesso inicial é restrito a empresas de cibersegurança

A IA chega ao mercado com preço competitivo inferior as rivais e o acesso inicial é restrito a empresas de cibersegurança

DENIS CHARLET/AFP/JC
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Agências
O Google, controlado pela Alphabet, anunciou seu mais recente modelo de inteligência artificial (IA), chamado Gemini 4 Argon, na quarta-feira (30) e disponibilizou para um grupo de empresas de cibersegurança antes de liberá-lo para desenvolvedores, clientes e consumidores em uma data posterior. O Google lançará o Argon com um preço promocional de US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de tokens de saída. Tokens são a unidade de medida para o tamanho de uma consulta de IA.

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