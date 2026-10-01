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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 12:38

Mesmo com alta da inadimplência, renegociação de dívidas avança entre os idosos, revela Serasa

Inadimplência a partir de 60 anos ou mais avança 10,7% em um ano

Inadimplência a partir de 60 anos ou mais avança 10,7% em um ano

Magnific/Divulgação/JC
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Agências
Os brasileiros com 65 anos ou mais apresentaram, entre janeiro e agosto de 2026, o maior crescimento proporcional no número de dívidas negociadas entre as faixas etárias analisadas pela Serasa. Foram 849 mil acordos fechados no período, alta de 23,1% em relação aos oito primeiros meses de 2025. O avanço ficou acima da média nacional, de 17,2%, registrada sobre um total de 38,3 milhões de acordos.

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