Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaEconomia

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 11:45

Produção de petróleo e gás no Brasil sobe para 6,002 milhões de boe/d em agosto, revela ANP

Volume cresceu 2,9% ante julho e 23% em 12 meses

Volume cresceu 2,9% ante julho e 23% em 12 meses

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Compartilhe:
Agências
A produção de petróleo e gás natural no Brasil somou 6,002 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) em agosto de 2026, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no Boletim Mensal da Produção. A produção de petróleo foi de 4,615 milhões de barris por dia (bbl/d), alta de 2,6% ante julho e avanço de 18,4% em relação a agosto de 2025. Já a produção de gás natural alcançou 220,55 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), também com aumento de 2,6% na comparação mensal e de 16,8% na anual.

Notícias relacionadas