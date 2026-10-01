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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 11:39

EPE aponta potencial gigantesco de gás natural na Bacia de Pelotas

Área se estende do Uruguai a Santa Catarina, abrangendo toda a costa gaúcha

Área se estende do Uruguai a Santa Catarina, abrangendo toda a costa gaúcha

TÂNIA MEINERZ/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Recente levantamento divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) indica que a Bacia de Pelotas, que se situa na costa gaúcha, indo da fronteira com o Uruguai até parte do litoral de Santa Catarina, tem um potencial enorme quanto à presença de gás natural. O Caderno de Estudos "Estimativa Volumétrica da Bacia Pelotas" estima uma possível disponibilidade de cerca de 1 trilhão de metros cúbicos de gás natural recuperável nessa região. Para se ter uma grandeza desse volume, a atual capacidade de suprimento do Rio Grande do Sul, pelo gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), é de cerca de 2,8 bilhões de metros cúbicos de gás ao dia.

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