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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 10:32

Dólar abre perto da estabilidade antes de nova pesquisa Datafolha e debate presidencial

Às 9h53min, a moeda avançava 0,06%, cotada a R$ 5,176

Às 9h53min, a moeda avançava 0,06%, cotada a R$ 5,176

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu perto da estabilidade nesta quinta-feira (1º). Às 9h53min, a moeda avançava 0,06%, cotada a R$ 5,176. Investidores acompanham o cenário político brasileiro, à espera da nova pesquisa Datafolha, que trará uma nova rodada de intenções de voto para a Presidência e os governos de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Distrito Federal, a três dias do primeiro turno, que acontece no domingo (4).
No exterior, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, avançava 0,31%, indicando valorização da moeda americana em relação a outros pares.
A nova pesquisa Datafolha será divulgada no início da noite, antes do debate entre os presidenciáveis na TV Globo, que está previsto para começar por volta das 21h20min. A previsão é de que o senador Flávio Bolsonaro (PL) participe do debate, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concederá entrevista a um podcast no mesmo horário.

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