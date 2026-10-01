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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 09:02

FGV: IPC-S sobe 0,67% no encerramento de setembro, após anotar queda de 0,37% em agosto

Nesta leitura, houve avanço principalmente na Alimentação (0,58% para 1,00%)

Nesta leitura, houve avanço principalmente na Alimentação (0,58% para 1,00%)

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Agências
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas subiu 0,67% no encerramento de setembro, após alta de 0,52% na terceira quadrissemana e recuo de 0,37% em agosto. O índice acumula agora alta de 3,95% nos últimos 12 meses. O índice veio acima do teto das expectativas da pesquisa Projeções Broadcast, que iam de 0,55% a 0,61%, com mediana de 0,60%.

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