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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 07:40

Bolsas da Ásia sobem com ações ligadas à IA, apesar de tensões no Oriente Médio

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 1,95% em Seul

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 1,95% em Seul

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, em meio à demanda de investidores por ações ligadas à inteligência artificial (IA), apesar das preocupações com a guerra no Oriente Médio e o comportamento volátil do petróleo.

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