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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 18:30

Programa Asas para o Futuro forma mulheres para trabalharem na área de energia

Formatura será celebrada no dia 9 de outubro

Formatura será celebrada no dia 9 de outubro

Divulgação Programa Asas para o Futuro/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Das 60 mulheres que iniciaram, em 27 de maio, o curso de extensão Instalações Elétricas Básicas e Energia Solar Fotovoltaica promovido dentro do Programa Asas para o Futuro, que envolve o Ministério das Mulheres e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), cerca de 40 delas se formarão no próximo dia 9 de outubro. A última aula da iniciativa foi realizada nesta quarta-feira (30).

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