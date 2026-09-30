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CapaEconomiaDólar

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 18:15

Dólar cai 0,81% no dia com eleições no radar e recua 0,10% em setembro

Divisa encerrou o dia a R$ 5,17

Divisa encerrou o dia a R$ 5,17

Arte/JC
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Agências
Apesar da recuperação parcial da moeda norte-americana no exterior e da alta das taxas dos Treasuries ao longo da tarde desta quarta-feira (30) o dólar se manteve em queda firme no mercado local durante a segunda etapa de negócios e voltou a fechar abaixo do nível de R$ 5,20 após dois pregões.

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