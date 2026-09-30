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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 17:06

Petróleo fecha em alta com tensões no Oriente Médio permanecendo elevadas

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro fechou em alta de 1,16% (US$ 1,04), a US$ 90,42 por barril

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro fechou em alta de 1,16% (US$ 1,04), a US$ 90,42 por barril

ATTA KENARE/AFP/JC
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Agências
O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira (30), com as tensões no Oriente Médio permanecendo elevadas diante de relatos recorrentes de ataques no Estreito de Ormuz, apesar do aumento das exportações na região.

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