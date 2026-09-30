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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 16:34

Daniela Cardeal é reeleita presidente do Sindienergia-RS

Primeira mulher a dirigir a entidade foi escolhida por aclamação em eleição realizada nesta quarta-feira (30)

Primeira mulher a dirigir a entidade foi escolhida por aclamação em eleição realizada nesta quarta-feira (30)

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O Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) escolheu, por aclamação e unanimidade, manter por mais três anos a atual presidente, Daniela Cardeal, no comando da entidade. A definição foi oficializada nesta quarta-feira (30), em assembleia geral ordinária, realizada de forma on-line.

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