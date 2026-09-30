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CapaEconomiaAgro

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 16:34

Seguro rural: novas regras ampliam cobertura e proteção ao produtor

Lei atualiza subvenções federais e reorganiza cobertura

Lei atualiza subvenções federais e reorganiza cobertura

VANESSA ALMEIDA DE MORAES/DIVULGAÃ?Ã?O/JC
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JC
JC
O setor agrícola brasileiro tem a partir desta quarta-feira, 30, novas regras que ampliam a proteção de produtores rurais e fortalecem mecanismos de cobertura de risco.

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