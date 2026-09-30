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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 17:11

Tá na Mesa debate o custo social da litigância no RS

Tá na Mesa da Federasul

Tá na Mesa da Federasul

Cláudio Isaías/Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
A segurança jurídica para empresas empreenderem no Rio Grande do Sul foi tema do Tá na Mesa da Federasul. O painel "Custo Social da Litigância Gaúcha no Potencial do RS" contou com as presenças de Eraldo Vasconcelos de Souza, presidente da Frente Pelo Desenvolvimento da Região da Campanha, o prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, e Rolf Georg Fuchs, presidente da Integratio. O debate realizado nesta quarta-feira (30) abordou a suspensão das licenças ambientais do projeto Fosfato Três Estradas, em Lavras do Sul. O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, participou da entrevista coletiva.

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