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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 15:45

Arrecadação com 'imposto do pecado' vai cair sem bets, e governo terá de compensar com demais setores

Governo enfrenta desafio fiscal com perdas nas casas de apostas

Governo enfrenta desafio fiscal com perdas nas casas de apostas

ChatGPT/Reprodução/JC
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Agências
A proibição da exploração das apostas online (bets) no Brasil pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai reduzir a arrecadação total do Imposto Seletivo e criar um problema adicional para a implantação da reforma tributária a partir de 2027.
Diante da impossibilidade de cobrar o chamado "imposto do pecado" sobre as bets, as receitas que eram esperadas dessa fonte deverão ser redistribuídas para a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), outro tributo criado pela reforma. Na prática, será necessário prever um aumento adicional na alíquota paga por todos os setores da economia -que, já se sabe, será alta por causa da extensa lista de exceções aprovada pelo Congresso.
Além disso, a atividade dessas casas de apostas também estava sujeita à cobrança da própria CBS, e a perda dessa arrecadação também terá de ser compensada.

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