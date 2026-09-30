Seminário GAV RS reúne grandes nomes da comunicação em Porto Alegre para debater inovação e mercado

O Grupo de Atendimento e Veículos do Rio Grande do Sul (GAV RS) realiza, no dia 6 de outubro, das 8h30min às 17h, o Seminário GAV RS, que abordará o tema “Inovar é saber comunicar”. O encontro, sediado no Espaço Térreo da Fábrica do Futuro, reunirá profissionais, executivos e lideranças de diferentes setores para um dia dinâmico de troca de conhecimento, análises e debates sobre os desafios e as contínuas transformações no mercado da comunicação e de mídia.
A programação do evento contará com uma sequência de painéis, talks e palestras ao longo de todo o dia. A abertura oficial será conduzida pelo palestrante e consultor Dado Schneider, com mediação do publicitário e executivo Jonatas Abbott, e encerramento a cargo de Carolina Cavalheiro.
Destinado exclusivamente a sócios do GAV RS e convidados, o seminário busca fortalecer o ecossistema publicitário e de mídia no estado, oferecendo insights práticos e visões estratégicas para os profissionais do setor.
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