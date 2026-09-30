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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 15:56

Estatais federais têm superávit de R$ 1,759 bi, o primeiro do ano e o maior em agosto da série

Agosto marca recorde histórico para estatais federais

Agosto marca recorde histórico para estatais federais

Imagem gerada por IA
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Agências
O superávit de R$ 1,759 bilhão registrado pelas estatais federais em agosto foi o primeiro saldo positivo da abertura em 2026. O último superávit no critério havia sido registrado em dezembro de 2025, R$ 1,155 bilhão. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 30, pelo Banco Central.

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