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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 15:49

Lula: fim da escala 6x1 será aprovada ainda neste ano, antes do próximo presidente tomar posse

Presidente aborda papel das mobilizações populares e emendas

Presidente aborda papel das mobilizações populares e emendas

EVARISTO SA
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Agências
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quarta-feira, 30, que o fim da escala de trabalho 6 por 1 será aprovada ainda neste ano, antes do próximo mandato presidencial. " É inexorável, ela vai ser aprovada. Antes do próximo presidente tomar posse, ela será aprovada", afirmou Lula.

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