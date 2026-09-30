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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 14:59

Investimentos em máquinas recuam 5,2% em agosto na comparação anual, afirma Abimaq

Os números refletem a combinação de queda na demanda por equipamentos produzidos localmente e avanço das compras externas

Os números refletem a combinação de queda na demanda por equipamentos produzidos localmente e avanço das compras externas

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Os investimentos em máquinas e equipamentos no Brasil recuaram 5,2% em agosto frente ao mesmo mês de 2025, somando R$ 33,15 bilhões, segundo dados da Abimaq, entidade que representa a indústria de bens de capital mecânicos. Na margem - na comparação de agosto com julho -, os investimentos caíram 4,2%, reforçando a leitura de que a demanda doméstica por bens de capital segue deprimida.

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