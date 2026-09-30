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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 14:52

Empresa de benefícios aposta em modelo aberto e movimenta R$ 56,9 milhões no RS

CEO da Biz Benefícios, Clayton Pedro, detalha estratégia para seguir crescendo no Estado

CEO da Biz Benefícios, Clayton Pedro, detalha estratégia para seguir crescendo no Estado

Cássio Fonseca/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O mercado de benefícios ofertados por empresas aos seus colaboradores passa por mudanças constantes em seus moldes, abrindo espaço, inclusive, para novos concorrentes em âmbitos regionais. Uma modernização, principalmente nos vales refeição e alimentação, é o aumento da flexibilidade no número de estabelecimentos aceitos.

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