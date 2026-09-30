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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 12:08

Dólar recua e Bolsa sobe com inflação dos EUA e cenário eleitoral no radar

Por volta das 11h, a moeda americana recuava 0,66%, a R$ 5,182

Por volta das 11h, a moeda americana recuava 0,66%, a R$ 5,182

Arte/JC
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Agências
O dólar recua nesta quarta-feira (30), após dados de inflação dos Estados Unidos abaixo do esperado, enquanto investidores monitoram os preços do petróleo e o cenário eleitoral brasileiro. O pregão também é marcado pela formação da Ptax, taxa de referência para contratos futuros da moeda americana. A definição da taxa costuma aumentar a volatilidade do dólar ao longo do dia.
Por volta das 11h, a moeda americana recuava 0,66%, a R$ 5,182. No exterior, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante outras seis principais divisas, caía 0,19%. No mesmo horário, a Bolsa avançava 0,81%, a 185.327 pontos.

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