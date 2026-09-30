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CapaGeralLitoral Norte

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 11:07

"Até agora, nenhum empreendedor ousou fazer", diz secretário sobre prédios altos em Xangri-Lá

Litoral Norte do RS é conhecido pela prevalência de casas mais baixas

Litoral Norte do RS é conhecido pela prevalência de casas mais baixas

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
Prestes a completar três anos da sanção do novo Plano Diretor de Xangri-Lá, quando foram aprovadas construções de prédios acima de sete andares, projetos com essas características ainda não saíram do papel. “Até agora, nenhum empreendedor ousou fazer isso”, diz o secretário de planejamento do município, Beto Cabelleira.

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