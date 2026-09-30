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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 09:27

Segurança jurídica é apontada como principal desafio jurídico da reforma tributária

Alice Grecchi destaca que quem se antecipa decide com planejamento; quem espera, decide sob pressão

Alice Grecchi destaca que quem se antecipa decide com planejamento; quem espera, decide sob pressão

IARGS/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A transição para o novo sistema tributário brasileiro deverá ser acompanhada de perto por empresas, profissionais da contabilidade e operadores do Direito, principalmente para evitar que a busca por simplificação e eficiência arrecadatória resulte em insegurança para os contribuintes. Essa é uma das principais preocupações de Alice Grecchi, vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS), que participa da organização da 13ª edição do Congresso de Direito Tributário – Questões Polêmicas, que será realizado nos dias 5 e 6 de outubro, em Porto Alegre.

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