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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 08:54

Brasil esgota cota de carne bovina e China passa a cobrar sobretaxa de 55%

China determinou que a taxação passaria a valer quando o Brasil atingisse 1,1 milhão de toneladas em 2026

China determinou que a taxação passaria a valer quando o Brasil atingisse 1,1 milhão de toneladas em 2026

Guo Cheng/Xinhua/JC
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Agências
O Brasil atingiu a cota de carne bovina estabelecida pela China em salvaguarda divulgada no final do ano passado, e os carregamentos da commodity brasileira que desembarcarem nos portos chineses terão sobretaxa de 55% pelo resto do ano. A medida passa a valer no dia 1º de outubro após os carregamentos brasileiros atingirem o estipulado nesta terça-feira (29), segundo o Ministério do Comércio chinês. Além da sobretaxa, é cobrado ainda uma tarifa de importação correspondente a 12%.
Agora, o governo brasileiro atua para conseguir usar cotas que restaram de outros países, um pedido que já foi negado por Pequim no passado, conforme revelou a Folha. Na segunda-feira (21), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que o Uruguai concordou que o Brasil utilizasse o seu remanescente.

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