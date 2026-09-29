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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 18:08

TST determina fim de greve e funcionários da Caixa devem retornar ao trabalho até amanhã

Tribunal Superior do Trabalho definiu que paralisação não é abusiva, mas deve acabar imediatamente

Tribunal Superior do Trabalho definiu que paralisação não é abusiva, mas deve acabar imediatamente

Dijair Brilhante /SindBancários/Divulgação/JC
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Agências
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou a suspensão da greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal, em julgamento de dissídio coletivo nesta terça-feira (29). Os colaboradores terão que retornar ao trabalho no máximo até quarta-feira (30).

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