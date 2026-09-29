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CapaEconomiaInfraestrutura

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 17:54

Balneário Pinhal busca atrair hub digital após instalação do Cabo Malbec

Vice-prefeito de Balneário Pinhal, Jorge Fonseca, abordou o tema em reunião-almoço da Abinee nesta terça-feira

Vice-prefeito de Balneário Pinhal, Jorge Fonseca, abordou o tema em reunião-almoço da Abinee nesta terça-feira

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Após ser escolhida para sediar o Cable Landing Station (CLS) da V.tal e ser a porta de entrada do Cabo Malbec no Rio Grande do Sul, cidade de Balneário Pinhal, no Litoral Norte do Estado, planeja atrair um hub digital. “Não queremos ser apenas um local de passagem do cabo, mas que a cidade tenha desdobramentos dessa estrutura. Estamos trabalhando para isso”, afirmou o vice-prefeito e secretário de Planejamento do município, Jorge Fonseca.

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