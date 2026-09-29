Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Imobiliário

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 17:17

Preços de imóveis sobem 14,7% em 12 meses; Porto Alegre tem valorização acima da média nacional

Preços residenciais na capital gaúcha registraram valorização de 16,66% na comparação anual

Preços residenciais na capital gaúcha registraram valorização de 16,66% na comparação anual

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Agências
Os preços dos imóveis residenciais voltaram a subir em agosto, mas em um ritmo menor do que no começo do ano.
O IGMI-R (Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial) subiu 0,87% em agosto, depois de avançar 0,61% em julho. Quando se olha para um período mais longo, porém, o cenário é outro. A alta acumulada em 12 meses caiu pelo quinto mês consecutivo e chegou a 14,73%. Em março, os preços acumulavam valorização de quase 20% nessa mesma comparação.

Notícias relacionadas