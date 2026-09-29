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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 16:18

Setor empresarial avalia os cenários pós-eleições  

Encontro do IBEF-RS em Caxias do Sul foi no escritório da Martinelli Advogados

Encontro do IBEF-RS em Caxias do Sul foi no escritório da Martinelli Advogados

Eduardo Maccagnan/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
de Caxias do Sul

Pela primeira vez, o encontro mensal organizado pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-RS) foi realizado, simultaneamente, em dois polos do estado. Em torno de 100 participantes reuniram-se em Porto Alegre, na sede da PwC, e em Caxias do Sul, no escritório da Martinelli Advogados, para debater os desafios do ambiente empresarial brasileiro no período pós-eleitoral. O encontro reuniu Daniel Randon, presidente e CEO da Randoncorp; Ricardo Pettenati, CEO da Pettenati; Odivan Carlos Cargnin, CEO da Irani S.A. e presidente do Conselho de Administração do IBEF-RS; e César Saut, vice-presidente corporativo da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros e Previdência.

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