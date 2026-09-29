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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 17:49

Data center da Parks em Cachoeirinha terá duas etapas, com previsão de expansão para serviços de IA

CEO da Parks Data Centers, Fabio Cierro apresentou projeto durante reunião-almoço da Abinee realizada nesta terça-feira

CEO da Parks Data Centers, Fabio Cierro apresentou projeto durante reunião-almoço da Abinee realizada nesta terça-feira

Ferndanda Davoglio/Especial/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
O projeto de R$ 500 milhões da Parks Data Centers em Cachoeirinha deverá ser implementado em etapas, sendo a primeira delas entregue ainda em 2026. A previsão é de que sejam construídos dois data centers, com perspectiva de expansão para serviços de Inteligência Artificial. A iniciativa foi apresentada pelo CEO da empresa, Fabio Cierro, durante reunião-almoço da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) realizada nesta terça-feira (29).

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