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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 14:02

Feira na Serra gaúcha projeta R$135 milhões em negócios

João Gilberto Serrat, diretor de Relações institucionais da Rede Farmácias Associadas, diz que a meta é ampliar atuação chegando a marca de 2,3 mil lojas em 2027

João Gilberto Serrat, diretor de Relações institucionais da Rede Farmácias Associadas, diz que a meta é ampliar atuação chegando a marca de 2,3 mil lojas em 2027

Artur Koch/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Com a estimativa de R$ 135 milhões em negócios, a 19ª edição da Feira de Negócios da Rede de Farmácias Associadas será realizada de 14 a 18 de outubro em Gramado. A previsão é que mais de quatro mil pessoas participem do evento no Serra Park. A atividade terá o lançamento de 60 novos produtos com selo próprio da Rede Farmácias Associadas entre cosméticos, suplementos e itens de cuidado diário.

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