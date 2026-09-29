Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 12:46

Queda das commodities e parcimônia eleitoral jogam Ibovespa para baixo junto com NY

Às 11h31min, caía 0,59%, aos 181.979,41 pontos, ante recuo de 0,78%

Às 11h31min, caía 0,59%, aos 181.979,41 pontos, ante recuo de 0,78%

ARTE/JC
Compartilhe:
Agências
Mesmo após quatro quedas seguidas, o Ibovespa caiu durante a manhã desta terça-feira, 29. Pesa o recuo de mais de 1% nos contratos futuros de petróleo e o recuo de 0,78% do minério de ferro em Dalian, na China.

Notícias relacionadas