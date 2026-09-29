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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 13:00

Crédito imobiliário para classe média é desafio na economia atual, apontam especialistas

Seminário de Crédito Imobiliário promovido pelo Sinduscon-RS debateu o tema nesta terça

Seminário de Crédito Imobiliário promovido pelo Sinduscon-RS debateu o tema nesta terça

Dudu Leal/Sinduscon-RS/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
De olho nos desafios e nas perspectivas para o setor da construção civil e do mercado imobiliário após o período eleitoral e a partir do ano que vem, com ênfase na importância do crédito, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon RS) promoveu, nesta terça-feira (29), a terceira edição do Seminário de Crédito Imobiliário, em sua sede, em Porto Alegre. Dentre os principais destaques abordados pelos especialistas, estão o impacto das taxas de juros elevadas, a escassez de mão de obra qualificada e o desafio de atingir a classe média para novos financiamentos.

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