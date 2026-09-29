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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 10:55

Dólar recua com petróleo e Treasuries em baixa, à espera de acordo EUA-Irã

Por outro lado, o dólar renovou a máxima em dois meses ante uma cesta de moedas principais

Por outro lado, o dólar renovou a máxima em dois meses ante uma cesta de moedas principais

Arte/JC
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Agências
O dólar opera em baixa na manhã desta terça-feira (29), alinhado à queda externa do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries em meio a esforços de mediadores junto aos EUA e ao Irã para costurar um acordo que ponha fim ao conflito no Oriente Médio, iniciado há sete meses, e permita a reabertura do Estreito de Ormuz.

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