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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 09:38

Desemprego fica em 5,3% e tem menor taxa até agosto na série histórica

Desemprego baixo para os padrões brasileiros reflete uma combinação de fatores como o desempenho positivo da atividade econômica nos últimos anos

Desemprego baixo para os padrões brasileiros reflete uma combinação de fatores como o desempenho positivo da atividade econômica nos últimos anos

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Agências
A taxa de desemprego do Brasil ficou em 5,3% no trimestre móvel até agosto, após marcar 5,6% nos três meses encerrados em maio, que servem de base de comparação, apontam dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados nesta terça-feira (29).
O indicador é o menor para o intervalo até agosto na série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), iniciada em 2012. Analistas do mercado financeiro esperavam desemprego de 5,3% para o período mais recente, segundo a mediana das projeções coletadas pela agência Bloomberg.

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