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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 08:51

TST julga greve da Caixa; entenda impasse sobre o plano de saúde e o que pode acontecer

Em decisão liminar, o ministro Maurício Godinho determinou que os trabalhadores mantenham 60% do efetivo

Em decisão liminar, o ministro Maurício Godinho determinou que os trabalhadores mantenham 60% do efetivo

Dijair Brilhante /SindBancários/Divulgação/JC
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Agências
O TST (Tribunal Superior do Trabalho) julga nesta terça-feira (29), a partir das 14h30min, a legalidade da greve nacional dos funcionários da Caixa Econômica Federal. O dissídio coletivo foi levado à Justiça pelo banco público, que pediu o reconhecimento de abusividade do movimento.
Em decisão liminar, o ministro Maurício Godinho determinou que os trabalhadores mantenham 60% do efetivo, pois segundo consta na lei, serviços bancários são essenciais, mas garantiu o direito de greve aos trabalhadores. Nesta segunda (28), agências funcionavam de forma parcial. A multa por descumprimento é de R$ 100 mil por entidade representativa de trabalhadores,

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