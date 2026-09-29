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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 07:46

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa após perdas em NY com impasse EUA-Irã

Índice japonês Nikkei recuou 0,60% em Tóquio, para 65.481,27 pontos

Índice japonês Nikkei recuou 0,60% em Tóquio, para 65.481,27 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira (29), após Wall Street registrar perdas ontem, em meio a um impasse nas negociações entre EUA e Irã, que mantém o petróleo em níveis elevados.

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