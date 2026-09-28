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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 19:59

Morre empresário Heino Höppner, fundador do Mini Mundo, aos 79 anos

Velório ocorre nesta terça-feira (29), das 7h às 15h, na Capela São Lourenço, no bairro Floresta, em Gramado

Velório ocorre nesta terça-feira (29), das 7h às 15h, na Capela São Lourenço, no bairro Floresta, em Gramado

Divulgação/JC
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O fundador do Mini Mundo, Heino Höppner, morreu nesta segunda-feira (28), aos 79 anos. O óbito foi informado pela assessoria do empreendimento. Filho de Otto e Ritta Höppner, Heino participou, ao lado do pai, da criação do Mini Mundo, aberto ao público em 1983, em Gramado.

O velório ocorre nesta terça-feira (29), das 7h às 15h, na Capela São Lourenço, no bairro Floresta, em Gramado. Conforme a assessoria, os atos de encomendação serão realizados às 15h, seguidos do sepultamento no Cemitério Evangélico. Em razão do luto, o Mini Mundo não funcionará nesta terça-feira e retomará as atividades na quarta (30).

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