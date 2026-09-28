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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 18:00

MP junto ao TCU pede que proibição a bets só entre em vigor em 31/12, com 'transição adequada'

Também foi alegado "caráter eleitoreiro" na edição da medida

Também foi alegado "caráter eleitoreiro" na edição da medida

JOEDSON ALVES/AGÊNCIABRASIL/JC
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Agências
O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, protocolou nesta segunda-feira, 28, um pedido de cautelar para que a proibição das chamadas bets no Brasil só entre em vigor em 31 de dezembro. Ele mencionou a necessidade de um período de transição adequado, visando à segurança jurídica. Além disso, foi alegado "caráter eleitoreiro" na edição de Medida Provisória (MP) que pôs fim à autorização de funcionamento das apostas eletrônicas.

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