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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 17:45

Dívida pública total atinge R$ 9,29 tri em agosto, e parcela atrelada à Selic tem novo recorde

Em comparação da julho, alta foi de 0,04%

Em comparação da julho, alta foi de 0,04%

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
A fatia de títulos da dívida federal vinculados à taxa Selic subiu pelo segundo mês seguido e chegou ao maior patamar da história, segundo relatório do Tesouro Nacional divulgado nesta segunda-feira (28) pelo Ministério da Fazenda.
A dívida pública federal total atingiu R$ 9,29 trilhões em agosto, uma alta de 0,04% em comparação a julho. A parcela dos títulos remunerados por taxa flutuante, que variam de acordo com a taxa Selic, passou de 51,11% para 52,74%. Isso significa que a maioria da dívida pública federal vem de títulos que estão sujeitos à variação da taxa básica de juros.

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