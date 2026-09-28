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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 16:38

Petróleo fecha em alta após oscilar na sessão com negociações EUA-Irã e oferta saudita

Produção de petróleo e gás venezuelano segue incerta

Produção de petróleo e gás venezuelano segue incerta

Maryorin Mendez/AFP/JC
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Agências
O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira (28), mas se afastou das máximas do dia em um pregão volátil, após relatos de que a Arábia Saudita elevou o fluxo no oleoduto Leste-Oeste depois de concluir reparos.

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