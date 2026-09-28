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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 16:03

Ludfor aumenta participação em projeto de usina gaúcha Foz do Prata

Hidrelétrica será construída no rio da Prata

Hidrelétrica será construída no rio da Prata

Divulgação Creral/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Depois de ter recentemente adquirido 6% da Sociedade de Propósito Específico (SPE) responsável pelo projeto da hidrelétrica Foz do Prata, a empresa Ludfor, de Bento Gonçalves, passou agora a ter 10% de participação no projeto. A usina, que tem como sócia majoritária a cooperativa Creral, de Erechim, será construída no rio da Prata, entre as cidades de Veranópolis e Nova Roma do Sul.

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